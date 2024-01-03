ضبط 110 سيارة في يوم واحد في طرابلس يقودها أجانب بدون إجراءات قانونية

3 يناير، 2024 12:29 ص
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أخبار ليبيا 24

ضبطت، قوة دعم أقسام المرور بمكتب شؤون المرور خلال يوم واحد فقط 110 سيارة يقودها أجانب بدون إتمام الإجراءات القانونية، وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس، يوم الثلاثاء.

هذا وقالت المديرية، إن أعضاء قسم مرور السريع ضبطوا سيارة نوع “تويوتا” بعد الاشتباه فيها. وأضافت، أن بالاستعلام لدى منظومة الاستعلام الأمني أتضح أنها مطلوبة لدى قسم مرور طرابلس المركز، ومبلغ عنها كونها شكّلت حادثا مروريا ولاذ سائق بالفرار.

وأضافت المديرية، أن أعضاء الفرقة العاملة بقسم شرطة النجدة، ضبطوا مركبة آلية نوع “هيونداي بورتر” في التمركز الأمني بن غرسة بعد الاشتباه فيها.

وأوضحت، أن لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس، تبيّن أنها تحمل لوحات معدنية مزورة.

 

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3 يناير، 2024 12:29 ص
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