ضبط مجموعة شباب حاولوا خطف فتاة في طرابلس

3 يناير، 2024 10:10 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط مجموعة من الشباب لم تحدد عددهم شرعوا في خطف وسب وتهديد فتاة صدمت سيارتهم ما تسبب في خدشها.

وقالت المديرية أن تفاصيل الواقعة تعود عندما صدمت سيارة الفتاة سيارة أخرى على متنها مجموعة من الشباب على الطريق العام بدائرة الحي الصناعي.

وتابعت المديرية: “ما كان من المتهمين إلا أن حاولوا خطف الفتاة بعد سبها وتهديدها، وبعد القبض عليهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وجرت إحالتهم جميعًا إلى مركز الحي الصناعي من حيث الاختصاص”.

 

3 يناير، 2024 10:10 م
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