شركة الخليج تبدأ عملية حفر في بئر استكشافي بجنوب منطقة المخيلي بشرق ليبيا

3 يناير، 2024 12:41 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت، شركة الخليج العربي للنفط، بدء عملية الحفر في بئر استكشاف موجود بجنوب منطقة المخيلي وغرب الجغبوب.

وأوضحت الشركة، أن الهدف من هذه العملية هو الوصول إلى العمق الكلي البالغ 16,000 قدم، وذلك في إطار استكشاف موارد النفط الجديدة وتطوير القدرات في صناعة الطاقة.

وأضافت، أن البدء في عمليات الحفر جرى يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، باستخدام الحفارة رقم 14 التابعة للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط.

وقالت الشركة، أن البئر الاستكشافي (A1-75/03) يعد الأول بعد إجراء مسوحات سيزمية ثلاثية الأبعاد والتي انتهى تسجيلها سنة 2018.

وأشارت إلى أنّ المسوحات تمّت معالجتها وتفسيرها بالكامل بإدارة الجيوفيزياء بشركة الخليج العربي للنفط.

وأعربت الشركة، عن أن يكون هذا البئر فاتحة لسلسلة من الآبار، التي من شأنها أن تعزز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة ومكانتها كشركة رائدة في مجال صناعة النفط والغاز.

 

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3 يناير، 2024 12:41 ص
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