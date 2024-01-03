سكان مصر: 105.858 مليون نسمة في 2024

أخبار ليبيا 24

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه مع حلول الأول من يناير 2024.. بلغ عدد سكان مصر105.858 مليون نسمة، أي بزيادةٍ قدرها 1.463 مليون نسمة عن تعداد أول يناير 2023.

وفيما سبق.. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري؛ الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

بدوره عرض محافظ المصرف المركزي المصري القرارات الجديدة التي أصدرها البنك القاضية بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، حسب الرئاسة المصرية.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل معدل النمو المصري تباطؤًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب بيانات المركزي المصري: سجل معدل النمو 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.9% في الربع الأول من ذات العام.