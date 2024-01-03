رسو أول ناقلة بميناء الحريقة في 2024 لشحن مليون برميل من النفط الخام

3 يناير، 2024 4:19 م
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أخبار ليبيا 24-خاص

رست صباح اليوم الأربعاء بميناء الحريقة النفطي في طبرق ناقلة نفطية لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وقال مصدر مسؤول بالميناء، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية (ملتيمي) رست لشحن مليون برميل من النفط الخام، مشيرًا إلى أنها أول ناقلة ترسو بالميناء في مطلع عام 2024.

وميناء الحريقة، هو ميناء مخصص لتصدير، بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير التابعان لشركة الخليج العربي للنفط، ومقرها بنغازي.

وبلغ حجم صادرات النفط خلال شهر ديسمبر الماضي 2023، عبر ميناء الحريقة نحو 6 ملايين برميل.

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3 يناير، 2024 4:19 م
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