حصيلة أولية.. مقتل 20 شخصًا جراء انفجارين في إيران

3 يناير، 2024 2:35 م
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أخبار ليبيا 24

قُتل 20 شخصًا بينما أصيب العشرات إثر انفجارين قرب مقبرة قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

وبحسب ما أكده التلفزيون الرسمي الإيراني، حدث انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران

تزامن الانفجارين مع إحياء إيران

وتحيي إيران اليوم الأربعاء، للذكرى الـ 4 لرحيل قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، والذي لقي حتفهً على إثر ضربة صاروخية أطلقها الجيش الأمريكي، قرب مطار بغداد الدولي عام 2020.

3 يناير، 2024 2:35 م
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