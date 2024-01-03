جهاز مكافحة المخدرات يعلن عن إجراءات جديدة لضبط الشارع

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن إجراءات جديدة لضبط الشارع الليبي، سيجرى تطبيقها بدءً من العام الجاري 2024.

ومن بين هذه الإجراءات دعم الفروع والمكاتب بإمكانيات إضافية، واستحداث وحدة تعنى بالمرور على شركات الأدوية، والصيدليات ومكتب للدوريات الصحراوية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي انعقد بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس الجهاز اللواء عادل عبد العزيز، أمس الثلاثاء، مع مديري الفروع ومكاتب، لبحث سير العمل الأمني، واستعراض نتائج وإحصائية العام 2023.

وأكد عبد العزيز، أن مهمة تسيير عمل الفروع والمكاتب تتطلب العمل الجاد لبناء دولة القانون، وفق خطط واستراتيجيات من شأنها تحسين مستوى الأداء.

وبحسب بيان نشرته صفحة الجهاز على فيسبوك، أكد الاجتماع أهمية دعم الفروع والمكاتب باعتبارها القاعدة الأساسية لعمل الجهاز، وضرورة توفير الاحتياجات التشغيلية للعمل الأمني.

وناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع الخاصة بالجهاز وتوفير الإمكانات اللازمة وتزويد الفروع والمكاتب بكافة احتياجاتها، والوضع الأمني ودور الجهاز في استتباب الأمن في كافة ربوع البلاد.

وأصدر رئيس الجهاز قرارا يقضي بتغيير تسمية مكتب الاستدلال المركزي لمكتب الاستدلال المركزي والدوريات الصحراوية، وتجهيزه بكافة الإمكانيات والتجهيزات الخاصة من أسلحة وذخائر ومعدات كاملة ومركبات دفع رباعي تواكب الطبيعة الجغرافية للصحراء الليبية.

كما طالب مدراء الفروع والمكاتب باستحداث وحدة داخل الفروع تعنى بالمرور على شركات الأدوية والصيدليات، وذلك للكشف عن العقاقير التي تستخدم في صناعة المواد المخدرة المدرجة في كشف النائب العام، بالإضافة إلى مطالبتهم بإنشاء وحدة للمعلومات بداخل كل فرع.

وأعلن الجهاز توزيع عدد من الآليات للفروع، بالإضافة إلى تزويد المكاتب بمركبات لأعضاء التحريات، بالإضافة إلى مركبات ذات دفع رباعي، بما يضمن تسيير العمل على أكمل وجه.

واستعرض الاجتماع التعاون بين المكاتب في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات حول العصابات الإجرامية التي تقوم بالاتجار غير المشروع بالمخدرات من القائمين على الجلب والاتجار وقطع طرق التهريب سواء خارج ليبيا أو داخلها.

وحضر الاجتماع مساعد الشؤون الأمنية بالجهاز، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير الشؤون القانونية، ومدير مكتب التوعية والإرشاد، ومدير مكتب المعلومات والتوثيق، ورؤساء فروع سرت الجفرة، وأجدابيا، والواحات، والكفرة، وسبها، وبنغازي، والمرج، والساحل، وفرع البيضاء، ودرنة، وطبرق، والهلال النفطي، ومطار بنينا، وميناء بنغازي.