تحضيرات أممية لعقد اجتماع جديد للجنة “5+5”

3 يناير، 2024 7:07 م
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أخبار ليبيا 24

وجهت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا دعوة إلى أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، لبحث تفعيل ما تم توقيعه في اجتماع جنيف أكتوبر 2020 حول إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بحسب مصدر عسكري ليبي لـصحيفة «الاتحاد».

وأشار المصدر إلى أن البعثة الأممية تدرك أهمية تفعيل المسار العسكري الليبي خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع الاجتماعات التحضيرية المخطط تنظيمها خلال النصف الأول من العام الجاري، للتوافق حول قوانين الانتخابات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية.

بدوره، أكد رئيس اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، فشل خطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، معتبراً أن التعثر السياسي سببه تمسك كل طرف بالمرتزقة والجهات المرتبطة.

وأضاف أن عدم إجراء الانتخابات الليبية وتوحيد الحكومة أفشل توحيد المؤسسات بالبلاد وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.

3 يناير، 2024 7:07 م
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