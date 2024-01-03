بولندا تنوي تزويد أوكرانيا بالأسلحة

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تعتزم بولندا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدة على دحر هجمات روسيا.

وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي دعا «بلاده إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدة كييف على استهداف مواقع الإطلاق ومراكز القيادة في ظل موجة هجمات روسية جديدة،» حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقتٍ سابق… تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 14 طائرة مسيّرة من أصل 15 طائرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا معظمها في جنوب البلاد.

سلاح الجو الأوكراني، قال: «نتيجة للمواجهة الجوية، دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 14 طائرة مسيرة من طراز شاهد في مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وزابوريجيا ودنيبرو وخميلنيتسكي»

وفيما سبق.. دمّرت القوات الجوية الأوكرانية 41 طائرة مسيرة من أصل 48 طائرة مُسيَّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا.