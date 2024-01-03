بعد الرفض الواسع له..بن قدارة يرد على إبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي 

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رد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على إبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي الذي تم رفضه على بشكل واسع على المستوى المحلي.

وقال بن قدارة :”المؤسسة الوطنية للنفط ليست صاحبة قرار توقيع الاتفاقيات من عدمه وهو اختصاص أصيل حسب القانون لمجلس الوزراء”.

وتابع رئيس مجلس الإدارة :”أولويتنا كانت ولازالت توفير التمويل اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الحقل ذاتياً لما تمتلكه الكفاءات الوطنية من الخبرة اللازمة من الناحية الفنية”.

وأضاف بن قدارة :”⁠مايعيق تطوير الحقل هو توفير التمويل اللازم منذ استكشافه منذ مايقارب 50 عام، وهي مشكلة يعاني منها قطاع النفط بالكامل”.

وأضاف :”حاجتنا للمضي قدماً في تطوير حقول الغاز كبيرة لتعويض النقص الذي سيحصل في حقول الوفاء والبوري بداية من عام 2025″.

وأكد رئيس المؤسسة أنه في حال عدم تعويض هذا النقص الطبيعي سوف نعجز عن تغطية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز مما سيؤدي لتوريد المزيد من الوقود من الخارج وارتفاع تكلفته أو تحمل المزيد من الانقطاعات في الكهرباء مستقبلاً.

وكانت النيابة العامة طالبت بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي.

ودعت النيابة في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.

ونص الكتاب على أن النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة، مشيرة إلى تصادم في المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز محمد عون مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي، وفق الخطاب. وحذرت لجنة الخدمات العامة بمجلس الدولة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من الاستمرار فياتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء.

كما أوصى ديوان المحاسبة حكومة الوحدة الوطنية بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي، موضحا أسباب هذه المطالبة وملاحظاته على الاتفاقية، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل الواقع جنوب طرابلس.