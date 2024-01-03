انفجار مدفأة زيتية..وفاة أم وأطفالها الثلاثة في رقدالين نتيجة حريق شب بمنزلهم 

أخبارليبيا24- خاص

توفيت أم وأطفالها بمدينة رقدالين جراء حريق شبّ بمنزلهم إثر انفجار مدفئة زيتية ونجاة رب الأسرة نورالدين محمد هدية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بمستشفى رقدالين القروي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأربعاء :”إن أحد الأبناء توفي على الفور جراء الحريق ومن ثم توفيت شقيقته وشقيقة الأصغر نتيجة الاختناق وتعرضوا لبعض الحروق”.

وأضاف مسؤول المكتب أن الأطباء حاولوا إنقاذ حياة الأم إلا أنها فارقت الحياة هي الأخرى بسبب إصابتها البليغة.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام، أن زميلهم رب الأسرة يعمل بقسم الأشعة بالمستشفى، ونجا من حادثة الحريق لأنه كان في غرفة الضيوف وتعتبر بعيده عن وسط المنزل الذي نشب به الحريق، لأنه يبيت مع ضيف كان متواجد معه.

وأشار إلى أن هيئة السلامة الوطنية هرعت فورا إلى عين المكان إلا أن الحريق كان كبيرًا واشتعل بسرعة بسبب الالتماس الكهربائي الذي حدث بسبب المدفئة.