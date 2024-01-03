الوحدة الوطنية: 1233 عملية في أمراض قلب مختلفة خلال 2022 و2023 

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أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنه ت خلال عامي 2022 و2023 إجراء 1233 عملية في أمراض قلب مختلفة.

وأضافت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن العمليات تأتي ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل الذي أطلقته الحكومة.

وأشارت المنصة أن العمليات التي أجريت في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة وطبرق.

وأفادت المنصة أنه من ضمن العمليات تم إجراء 383 عملية قسطرة استكشافية وعلاجية في مركز مصراتة الطبي.

وذكرت منصة حكومتنا أنه تم إجراء 206 عمليـة جراحة القلـب للأطفال والكبار في المركز الوطني للقلب في بنغازي.

وأكدت المنصة أنه تم إجراء 39 عملية قسطرة لمعالجـة التشوهات الخلقية للأطفال في المركز الوطني للقلب بنغازي.

ولفتت منصة حكومتنا إلى أنه تم إجراء 595 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية في مركز طبرق الطبي.

وأشارت منصة حكومتنا إلى أنه تم إجراء 10 عمليات جراحة قلـب أطفال في المستشفى الجامعي طرابلس.