المنفي يبحث مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء ملفي الخدمات والمصالحة الوطنية

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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وذلك بمكتبه في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس.

وبحث المنفي مع الشكماك بعض الأمور المتعلقة بالخدمات عامة، والبنية التحتية، والخطوات المنجزة في مشروع المصالحة الوطنية.

ويأتي لقاء المنفي مع الشكماك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف والفعاليات السياسية والمحلية والاجتماعية على المستوى الوطني.