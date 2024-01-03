المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق فضية البطولة العربية

أخبار ليبيا 24

أحرز المنتخب الوطني لكرة السلة المركز الثاني والميدالية الفضية للبطولة العربية التي استضافتها مصر، بعدما فقد نتيجة المباراة النهائية التي جمعته بنظيره المصري 62 – 87، في مباراة لعبت في صالة 2 في أستاذ القاهرة.

شهدت المواجهة النهائية ظهورًا قويًا للمنتخب الليبي في الشوط الأول الذي انتهى بفوز مصر بنتيجة 39-38.

وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من إحراز الذهبية والفوز بالمركز الأول، إلا أنه وفي المجمل فقد تمكن المنتخب الوطني لكرة السلة من تقديم أداء مشرف للغاية مقرون بنتائج غير مسبوقة في تاريخه مشاركاته في البطولات العربية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها منتخب ليبيا لكرة السلة من بلوغ المباراة النهائية.