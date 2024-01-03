المنتخب الليبي لكرة القدم يباشر تدريباته في تركيا استعدادا للودية الثانية أمام إندونيسيا

أخبا ليبيا 24

باشر، المنتخب الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره بتركيا استعدادا لمباراته الودية الثانية أمام نظيره الإندونيسي الجمعة القادمة.

وفاز، المنتخب الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، على ملعب “ماكو ستاديوم” في مدينة أنطاليا التركية، على نظيره الإندونيسي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية الأولى بينهما.

وتأتي المباراة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، والتي أهمها التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أفريقيا 2025، التي ستقام في المغرب، وكذلك نهائيات كأس العالم 2026.

وفي مباراة أمس استهل أحمد كراوع مهرجان الأهداف بهدف لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 25، ثم أضاف عمر الخوجة الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وتبعه نور الدين القليب بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، واختتم علاء القجدار مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

وسيتوجه المنتخب الوطني إلى القاهرة، لخوض معسكر مغلق لمدة 5 أيام، قبل خوض مباراته الودية الثالثة أمام الكويت في 12 يناير الجاري.