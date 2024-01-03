الضرائب والداخلية توقعان اتفاقية تعاون لمكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية 

3 يناير، 2024 1:04 م
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أخبارليبيا24 

وقعت مصلحة الضرائب ووزارة الداخلية اتفاقية تعاون مشترك فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية. 

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين حفاظا على المال العام تحقيقا للمصلحة الوطنية. 

وأضافت المصلحة أن الاتفاقية تعمل للقضاء على الجرائم المالية التي تضر بالاقتصاد الوطني. 

وأشارت مصلحة الضرائب أن القضاء على الجرائم المالية الاتفاقية يضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة وفقا للتشريعات النافذة. 

3 يناير، 2024 1:04 م
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