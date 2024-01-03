الصور يعلن اكتشاف “11823” شبهة جنائية في حالات قيد عائلي

أخبار ليبيا 24

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم الأربعاء عن اكتشاف شبهة جنائية في “11823” حالة قيد عائلي، والتحقيقات ما زالت جارية في هذه الحالات.

وتحدث الصور خلال مؤتمر صحفي عن مراجعة النيابة لمنظومة الأحوال المدنية منذ عام 2017 لكشف التزوير والتحقق من صحة منح الجنسية الليبية وعدم التلاعب ببيانات المواطنين.

وأشار النائب العام إلى أن نتائج المراجعة كانت واعدة حيث قام أعضاء النيابة بمراجعة 124 مكتبًا للسجل المدني للتحقق من تطابق بيانات حالات القيد العائلي.

وأشار إلى اكتشافهم شبهة جنائية واحتمالية وجود خطأ في “11823” حالة قيد عائلي.