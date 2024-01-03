الصور يؤكد وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني

أخبار ليبيا 24

أكد، النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني بعد مقارنتها بمنظومة الأحوال المدنية ومقارنتها بالمنظومات الأخرى.

وقال الصور، في مؤتمر صحفي لعرض التقرير السنوي 2023، إن لدى النيابة العامة أدلة وشواهد تكشف وجود تزوير في منظومة الأحوال المدنية، مشيرا إلى أن هناك بيانات مزورة تم شطبها ولا أساس لها في المنظومة.

وأضاف الصور، أن عدد قيود الأسر الليبية بلغت مليونا و900 ألف قيد منها 11 ألفا و823 قيد أثبتت الشواهد أنها مزورة.