الصور: النيابة أصدرت نشرة حمراء إلى الإنتربول للقبض على متهمين اثنين في كارثة درنة

أخبار ليبيا 24

قال النائب العام، الصديق الصور، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة باشرت في إصدار نشرة حمراء إلى الإنتربول للقبض على شخصين خارج ليبيا وتقديمهم إلى العدالة في إطار التحقيق في كارثة فيضان درنة.

وأكد الصور، في مؤتمر صحفي لعرض التقرير السنوي 2023، أنّه تمّ تقديم 14 متهما في كارثة درنة للمحاكمة، واثنين آخرين خارج البلاد قدموا غيابيا.

وأوضح النائب العام، أن التهم التي نسبت للمتهمين تتمثل في الإهمال في صيانة سدي درنة، وسوء استخدام المال العام وقتل مئات الأنفس والإهمال في أداء الوظيفة.

وذكر الصور، أنّه تمّ تخصيص 400 مليون لإعمار درنة أنفقت على مشاريع ليست ذات جدوى ولا علاقة لها بالمدينة، ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع ولم يكن لصيانة سدي درنة نصيب منها.

وفي 11 سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر ناتج عن إعصار دانيال في إحداث كارثة إنسانية لم تشهد ليبيا لها مثيلا من قبل، إذ تسبب الفيضان في مقتل الآلاف وتدمير نحو ربع مدينة درنة.