الخارجية الفلسطينية تعتبر اغتيال العاروري بمثابة فشل إسرائيل

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنَ اغتيال إسرائيل القيادي في حركة حماس صالح العاروري، يجس فشل إسرائيل في حربها على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن «جريمة الاغتيال الأخيرة هي تصعيد إسرائيلي خطير أقدمت عليه إسرائيل لتهدئة الشارع الإسرائيلي من جهة، ولاستعادة صورة إسرائيل الخارجية وقدراتها العملياتية للوصول إلى كل مكان من جهة أخرى»، حسب البيان.

حيثُ أدتْ غارة شنّها الاحتلال للإسرائيلي في بيروت إلى مقتل القائد في حركة المقاومة «حماس» صالح العاروري.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز.. عن مصدر أمني لبناني فإن العاروري فارق الحياة في هذه الضربة مع مرافقيه، دون تحديد عددهم.

من جهتها أكدت حماس اغتيال العاروري في ضربة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مكتب تابع للحركة في بيروت، حسب المقاومة الفلسطينية.

بدوره أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الانفجار الذي نفذه جيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما تسبب في مقتل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقادة آخرين من كتائب القسام.

واعتبر ميقاتي في بيانٍ نشر بالخصوص أن «إن هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكماً إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى» حسب قوله.