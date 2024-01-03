الحوثي يستهدفون سفينة إسرائيلية أخرى

أخبار ليبيا 24

استهدفت جماعة الحوثي اليوم الأربعاء سفينة أخرى كانت بصدد التوجّه إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لما أكدهُ المتحدث باسم أنصار الله العميد يحيى سريع، فإن قوات الجماعة استهدفت سفينة CMA CGM TAGE، والتي كانت متوجهة إلى إسرائيل.

وفيما سبق.. تمكنتْ القيادة المركزية الأميركية من إسقاط 4 طائرات مُسيَّرة في جنوب البحر الأحمر، كانت بصدد التوجّه على أميركا.

وبحسب القيادة الأمريكية، تم إسقاط الطائرات التي انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، مضيفةً: أن «هذه الهجمات تمثل الهجومين الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل المسلحين الحوثيين منذ 17 أكتوبر»

وفي وقتٍ سابق.. اندلع حريقٌ في سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل، جراء استهدافها من قِبل طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند.