الحكومة الليبية برئاسة حمّاد تبحث تنفيذ مشاريع عمرانية في سوسة

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بحث رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بالقاسم حفتر، اليوم الأربعاء، عدد من المشاريع المزمع البدء فيها ببلدية سوسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع عميد بلدية سوسة، عبد الحكيم عبد الرحمن.

وتقام المشاريع، ضمن المخطط الحضري لسوسة ومنها الطريق الرابط مع رأس الهلال، الذي تضرر وانقطع بسبب الإعصار دانيال في سبتمبر الماضي.

وقالت الحكومة، إنّه تمّ التشديد على دعم بلدية سوسة والعزم على العمل في كافة المناطق المتضررة بالجبل الأخضر.