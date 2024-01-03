الأرصاد الجوية: طقس يشهد تكاثرًا للسحب على بعض مناطق الساحل ووسط ليبيا 

3 يناير، 2024 10:04 ص
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أخبارليبيا24 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء تكاثرًا للسحب هذا اليوم على بعض مناطق الساحل ومناطق وسط ليبيا. 

وأضاف المركز أن تكاثر السحب يشمل صباح اليوم بعض مناطق الجنوب الغربي الجفرة- الحمادة- براك –سبها وماجاورها. 

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه الأجواء يتخللها أحيانا سقوط أمطار خفيفة، بينما يبقى الطقس دون تغير على باقي مناطق البلاد. 

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة زيادة طفيفة يوم الجمعة على أغلب المناطق. 

3 يناير، 2024 10:04 ص
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