إنفوغرافيك| تعرف على القدرة الإنتاجية لمصانع الإسمنت الليبية
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
*مصنع بنغازي للإسمنت
-بنغازي
بداية الإنتاج: 1972
القدرة الإنتاجية: مليون طن سنويا
*مصنع سوق الخميس امسيحل للإسمنت
-سوق الخميس امسيحل
بداية الإنتاج: 1977
القدرة الإنتاجية: مليون طن سنويا
*مصنع لبدة للإسمنت
-الخمس
بداية الإنتاج: 1981
القدرة الإنتاجية: مليون طن سنويا
*مصنع الفتائح للإسمنت
-درنة
بداية الإنتاج: 1982
القدرة الإنتاجية: مليون طن سنويا
*مصنع المرقب للإسمنت
-الخمس
بداية الإنتاج: 1986
القدرة الإنتاجية: 0.3 مليون طن سنويا
*إجمالي القدرة الإنتاجية: 4.3 مليون طن سنويا