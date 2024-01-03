إنفوغرافيك| تعرف على القدرة الإنتاجية لمصانع الإسمنت الليبية

3 يناير، 2024 9:43 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

*مصنع بنغازي للإسمنت

-بنغازي

بداية الإنتاج: 1972

القدرة الإنتاجية: مليون طن سنويا

 

*مصنع سوق الخميس امسيحل للإسمنت

-سوق الخميس امسيحل

بداية الإنتاج: 1977

القدرة الإنتاجية: مليون طن سنويا

 

*مصنع لبدة للإسمنت

-الخمس

بداية الإنتاج: 1981

القدرة الإنتاجية: مليون طن سنويا

 

*مصنع الفتائح للإسمنت

-درنة

بداية الإنتاج: 1982

القدرة الإنتاجية: مليون طن سنويا

 

*مصنع المرقب للإسمنت

-الخمس

بداية الإنتاج: 1986

القدرة الإنتاجية: 0.3 مليون طن سنويا

*إجمالي القدرة الإنتاجية: 4.3 مليون طن سنويا

3 يناير، 2024 9:43 م
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