أبو شحمة: لابد من إجراء انتخابات ورئيس موحد لطرد المرتزقة من البلاد

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) عن المنطقة الغربية أحمد أبوشحمة، أنه لابد من “إجراء الانتخابات مع وجود قائد أعلى ورئيس أركان موحد، للمساعدة في إخراج المرتزقة”.

وقال أبوشحمة إن “كل طرف متمسك بمرتزقته، والسياسيون هم من يؤخرون خروجهم”، مشيرا إلى أنه “لابد من إجراء الانتخابات ووجود رئيس موحد لليبيا، وقائد أعلى ورئيس أركان موحد، للمساعدة في إخراج المرتزقة”.

وتساءل أبو شحمة: “كيف يتم توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود، في ظل عدم وجود وزير دفاع موحد ورئيس أركان لكل الجيش الليبي”.وأوضح أنه تم “الاتفاق خلال اجتماعات لجنة 5+5 على تشكيل قوة موحدة لتأمين الجنوب الليبي، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوة إيجابية بالخصوص”.

وأضاف أن “اللجنة والأمم المتحدة لديهما الخطة منذ عامين لخروج المرتزقة، ولكن التعثر السياسي وعدم الاتفاق بين الأطراف السياسية هو سبب تأخير هذا الملف، فيما لا تزال هناك اختراقات على الحدود، ولم يتم تأمينها بشكل كامل حتى الآن”.