أبوزريبة يبحث تعزيز التدابير الأمنية بمنفذ مطار الكفرة

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة تعزيز التدابير الأمنية بمنفذ مطار الكفرة وتحسين الجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة بمدينة بنغازي مع مدير أمن منفذ مطار الكفرة العميد مفتاح بوساقعة رفقة معاونه المقدم عبدالمنعم عبدالكريم.

واستعرض الاجتماع الوضع الأمني في منفذ مطار الكفرة، بالإضافة إلى استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في هذا القطاع، وتبادل وجهات النظر للوضع الحالي وتقييم التحديات التي يواجهها أعضاء الأمن في المنفذ.

وتناول الاجتماع تعزيز التدابير الأمنية في المنفذ وتحسين الجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمسافرين وضمان سير العمل بسلاسة وفقًا للمعايير الدولية.