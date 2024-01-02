3 آلاف يهودي وصلوا إسرائيل منذ بداية الحرب

كشفت معطيات “الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل” عن وصول 3 آلاف مهاجر يهودي جديد من أنحاء العالم إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء، عن الوكالة اليهودية أنه “منذ 7 أكتوبر وصل إسرائيل 3 آلاف مهاجر جديد، بمن فيهم شباب وشابات على وشك التجنيد في الجيش”.

وأضافت: “أدى تغير الأوضاع في العالم وموجات معاداة السامية إلى زيادة اهتمام اليهود في العالم بإمكانية الهجرة إلى إسرائيل”.

واستنادا إلى الوكالة، فإنه منذ بداية الحرب على غزة “حدثت قفزة بنحو 380 بالمئة في عدد الأشخاص الذين فُتحت لهم طلبات اللجوء من فرنسا”.

وقالت الصحيفة: “بالأرقام المطلقة، نتحدث عن ملفات هجرة لأكثر من 1360 شخصا، مقارنة بنحو 280 في الفترة نفسها من العام الماضي”.

وأضافت: “في الولايات المتحدة، تم فتح ملفات الهجرة لنحو 1890 شخصا، بزيادة قدرها 94 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي كندا، سجلت زيادة بنسبة 147 بالمئة مع فتح الحالات لنحو 250 شخصا”.

وأشارت الصحيفة إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية اليهود في أنحاء العالم بالهجرة إلى إسرائيل.