وزارة العدل توجه برقمنة خدمات مصلحة التسجيل العقاري

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وجهت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، بوضع الميكنة والأرشفة الإلكترونية ضمن خطة السنة لمصلحة التسجيل العقاري، مؤكدة اتجاه الوزارة العدل إلى التقنية لتسهيل خدمات المواطنين.

وبحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع رئيس ومديري الإدارات والأقسام بمصلحة التسجيل العقاري تركز على عرض ومناقشة خطة العمل للمصلحة للعام 2024.

وأكدت حليمة إبراهيم أهمية العمل الذي تقوم به المصلحة خدمة للمواطن والنشاط الاقتصادي في البلاد، داعية العاملين كافة إلى بذل الجهود الممكنة لتطوير العمل.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، تعليماته بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية.

وأكد ضرورة توضيح دور التسجيل العقاري في هذه المرحلة وعدم السماح للشائعات بالإضرار بعمل المصلحة، ويكون عمله وفق ما يمنحه له القانون.