ميقاتي يستنكر هجوم إسرائيل ومقتل العاروري ويعتبره «توريطاً للبنان»

أخبار ليبيا 24

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الانفجار الذي نفذه جيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما تسبب في مقتل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقادة آخرين من كتائب القسام.

واعتبر ميقاتي في بيانٍ نشر بالخصوص أن «إن هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكماً إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى» حسب قوله.

حيثُ أدتْ غارة شنّها الاحتلال للإسرائيلي في بيروت إلى مقتل القائد في حركة المقاومة «حماس» صالح العاروري.

حيثُ استهدفت الغارة الإسرائيلية مبنى بضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله اللبناني.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز.. عن مصدر أمني لبناني فإن العاروري فارق الحياة في هذه الضربة مع مرافقيه، دون تحديد عددهم.

من جهتها أكدت حماس اغتيال العاروري في ضربة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مكتب تابع للحركة في بيروت، حسب المقاومة الفلسطينية.