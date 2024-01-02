مداهمة منزل والقبض على شخص من ذوي السوابق

أخبار ليبيا 24

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية امن بنغازي، في القبض على شخص من ذوي السوابق يمتهن تصنيع وبيع الخمور المحلية في الطابق الرابع من منزله .

وعُقب ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن أحد المطلوبين ويمتهن تصنيع وبيع الخمور المحلية بإحدى الشقق في الطابق الرابع من منزله وعلى الفور أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بمداهمة المنزل وضبط الشخص المطلوب وعقب تقنين الإجراءات تم خروج أعضاء التحريات إلى المنزل السالف الذكر الواقع بمنطقة وسط البلاد شارع المهدوي .

وعند وصول أعضاء التحريات قام الشخص المطلوب بسكب المواد المسكرة من الطابق الرابع وقام بقفل المنزل بإحكام وتمت مُداهمة المنزل وتم ضبط برميل سعة 200 لتر وتفوح منه رائحة المواد المُسكرة وبتفتيش المنزل احترازيًا تم العثور بإحدى الغرف على مصنع خمور صغير الحجم متكون من ثلاثة اسطوانات غاز طهي وإناء ضغط ومبرد وكمية من التمور والخميرة تستخدم في تصنيع الخمور وكما تم ضبط قنينة سعة نصف لتر بها مواد مسكرة وكما تمكن اعضاء التحريات من ضبط الشخص المطلوب والانتقال به إلى القسم.

وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى “ص.ب.ك” من مواليد 1962 واعترف بالإتجار بالمواد المسكرة وتعاطيها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.