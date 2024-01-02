لبنان تعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن

أعلنت القوى الوطنية فى الضفة الغربية مساء الثلاثاء ، عن الإضراب والنفير العام ؛ حداداً على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.

في الوقت نفسه أعلنت حركة فتح الأربعاء “إضراباً عاماً وشاملاً” في محافظتي رام الله والبيرة؛ رداً على اغتيال القيادي بـ”حماس” صالح العاروري في بيروت. (بيان).

في سياق متصل، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء الثلاثاء، من وزارة الخارجية اللبنانية تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل؛ على خلفية تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء الثلاثاء، الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مشدداً على أنه “جريمة إسرائيلية جديدة”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية فإن “مسيرّة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحركة حماس في (منطقة) المشرفية؛ ما أدى إلى سقوط 6 شهداء”.