فتحي التباوي يبحث ترتيبات استضافة ليبيا لمؤتمر الهجرة الدولي

بحث وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من النواب “فتحي التباوي”، مع اللجنةالتحضيرية للمؤتمر الدولي حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، الترتيبات والاستعدادات الجارية لاستضافة.

وقال الوزير في كلمته خلال الاجتماع أمس الإثنين، أن الوزارة تتعامل مع نشاط الهجرة غير الشرعية وفق أليةواستراتيجية وضعتها الحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد”.

ونوه الوزير أن الوزارة تقوم بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسيركز المؤتمر خلالأعماله على سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية ووضع حلول مستدامةوطويلة الأجل لتنسيق سياسات هجرة اليد العاملة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن ورشات عمل وجلسات تفاعلية بحضور ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وخبراءومتخصصين في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر التي ستكون على مدى خمسة أيام.