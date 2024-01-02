شركة البريقة لتسويق النفط تؤكد توفر امدادات الوقود بكافة مدن ومناطق ليبيا

قال مدير المكتب الإعلامي للمنطقتين الوسطى والشرقية بشركة البريقة لتسويق النفط (محمد عبد الله ناجي) فيتصريح صحفي اليوم الثلاثاء ، أن امدادات مادة الوقود متوفرة بمحطات التزود بالوقود بكافة مدن ومناطق ليبياوأن مستوى السعة التخزينية لمادة الوقود بمستودعات الشركة في مستواها الطبيعي والمعتاد.

وحث مدير المكتب الإعلامي كافة المواطنين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء رواياتمضللة ينشرها عابثون في مواقع التواصل الاجتماعي.