روسيا: دمرّنا كافة المنشآت العسكرية الأوكراني

أخبار ليبيا 24

دمّرت روسيا المنشآت العسكرية الصناعية التي استهدفتها في أوكرانيا، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إن هجومها واسع النطاق أسفر عن سقوط أربعة قتلى، مضيفةً أن «الجيش الروسي نفّذ مجموعة ضربات بواسطة أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة ومسيّرات… تم تحقيق جميع أهداف الضربات. تم تدمير الأهداف كافة» حسب بيانها.

وفي سياق منفصل… أعلنتْ وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 20 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، منها العاصمة موسكو

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكدت الوزارة تدمير 11 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، وإقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية، وإقليم بريانسك جنوبي البلاد، قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، بحسب بيان الوزارة.