حمّاد يطلع عقيلة على آخر مستجدات أعمال الإعمار

2 يناير، 2024 11:25 م
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أخبار ليبيا 24

اطلع رئيس مجلس الحكومة الليبية، أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، المهندس بالقاسم حفتر، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على كافة مستجدات الأعمال القائمة.

وقدمّ حماد، شرحا حول مستجدات الأعمال القائمة في كافة ربوع البلاد؛ بإشراف لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة المدعومة من الحكومة الليبية.

وتتمثل الأعمال في رصف الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء الجسور، وأعمال الإنارة والمساحات الخضراء والمنتزهات وصيانة وتطوير عمارات الإسكان العام، والمقرات الحكومية وغير الحكومية.

وأطلع المدير التنفيذي للصندوق، رئيس مجلس النواب، على مستجدات العمل، والتي تمثلت في توقيع كبرى العقود في مجال الإعمار مع شركة “المقاولون العرب” المصرية في مدينة درنة.

وتشمل العقود إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة، التي جرفتها السيول إثر كارثة إعصار دانيال، ومنها جسر بأعلى وادي ابو مهبول بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة، وجسر بأعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.

 

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2 يناير، 2024 11:25 م
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