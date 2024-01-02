حمّاد يتفقد عدد من المواقع المستهدفة بالصيانة والتطوير في درنة

2 يناير، 2024 10:22 م
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أخبار ليبيا 24

تفقد، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، رفقة المدير التنفيذي لصندوق إعمار درنة، بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، اليوم الثلاثاء، عدد من المواقع المستهدفة بالصيانة والتطوير في درنة.

وقالت الحكومة، إن الجولة شملت زيارة عدة أماكن، منها كورنيش المدينة الذي انطلقت أعمال الصيانة فيه، ومدخل المدينة الغربي، وأماكن السدود المنهارة، ومجرى المياه، ومسجد الصحابة لمتابعة صيانته وتطويره، وكذلك معالجة بعض انخفاضات التربة والطرق المدمرة التي أزالها السيل.

يأتي ذلك تمهيدا لانطلاق أعمال الإنشاء بها بشكل يتناسب مع جغرافية المكان. وفي سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر  درنة ما أدى إلى تدمير جل مركز المدينة المحاذي للوادي.

 

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2 يناير، 2024 10:22 م
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