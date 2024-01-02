حكومة الوحدة: الوقود متوفر بمستودعي طرابلس الزاوية ولا داعي للازدحام بالمحطات

2 يناير، 2024 12:46 م
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أخبار ليبيا 24

قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الوحدة بشير الأمين، في رسالة طمأنة لكافة المواطنين إنه توجد كميات كافية من الوقود داخل مستودع طرابلس ومستودع الزاوية.

وأضاف الأمين، في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، أن الشركات الناقلة تعمل بشكل مستمر في نقل الوقود من داخل الميناء إلى محطات توزيع الوقود وأنه لا داعي للازدحام أمام المحطات.

جاء هذا بعد ما عقد الأمين، اجتماع ضم الشركات المعنية بنقل الوقود والغاز والخدمات النفطية وبعض مديري إدارات الميناء البحري المعنية، لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه عملية تفريغ الوقود من السفن الناقلة والمتمثلة في سوء حالة الطقس واضطراب حالة البحر أحياناً لنقلها لمحطات توزيع الوقود.

2 يناير، 2024 12:46 م
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