حكومة الدبيبة تستعد لاستضافة اجتماع وزراء دفاع ورؤساء أركان الدول الأعضاء بمنظمة قدرة إقليم شمال إفريقيا

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً بين وزارةالدفاع والداخلية ومنظمة قدرة إقليم شمال أفريقيا، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة ليبيا لاجتماع وزراءالدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء بالمنظمة خلال هذا العام.

ووفقا لما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فقد ناقش اللقاء ترتيبات الاجتماع الحادي عشر لوزراء الدفاع والثاني عشر لرؤساء الأركان والخامس عشر للخبراء بدول قدرة شمال أفريقيا.

وأكد المشاركون على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة،وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول قدرة شمال أفريقيا لمواجهة التحديات المشتركة.