تونس تُحبط 13 محاولة للهجرة عبر سواحلها

أخبار ليبيا 24

أحبطتْ وزارة الداخلية التونسية 13 عملية لمحاولة للهجرة غير الشرعية خلال عطلة نهاية السنة.

وأوضحت الوزارة أنها تمكنت من إنقاذ 175 مهاجرًا من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، مشيرةً إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية شملت سواحل صفاقس ونابل، حسب بيانها.

وأضات الوزارة أن «وحدات الحرس البحري تمكنت من متابعة الأنشطة غير القانونية للمهاجرين وكشفت عن رحلات الموت المنطلقة من السواحل التونسية باتجاه السواحل الإيطالية القريبة» وفقًا لبيانها.

وفي سياقٍ منفصل.. تمكنت السلطات التونسية من إيقاف 3 متهمين في قضايا إرهابية مختلفة شمال تونس.

وبحسب بيانٍ أصدرته الإدارة العامة للحرس التونسي، فإن قوات الأمن والوقاية من الإرهاب ومتابعة المتهمين في جرائم ذات صبغة إرهابية ألقت القبض على المحكوم عليهم الثلاثة غيابياً بالسجن مدة تتراوح بين 5 و7 أعوام

وفي وقتٍ سابق… تمكنتْ وحدات من الحرس الوطني التونسي ووحداتٍ من الجيش من القضاء، على 3 عناصر إرهابية وسط غرب تونس.