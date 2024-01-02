تعليم الحكومة الليبية تطالب مراقبات التعليم بالتقيد بالمواعيد الدراسية وعطلة نصف السنة 

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طالب وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية جمعة الجديد، مراقبي التربية والتعليم بالبلديات؛ بضرورة تقيد المؤسسات التعليمية بالمواعيد الدراسية وعطلة نصف السنة.

وأكد الجديد في قراره، أن عطلة نصف السنة لجميع المراحل الدراسية تبدأ يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ، وتنتهي يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

وأشار إلى أن الدراسة تستأنف يوم الأحد 21 يناير 2024، مشددًا على ضرورة الالتزام والتقيد التام باتخاذ الإجراءات حيال التعميم على المؤسسات التعليمية بالتعليم العام والخاص.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التقيد بما ورد في التعميم، وتنفيذ ما جاء بخصوص مواعيد الدارسة.