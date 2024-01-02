تركيا تعلن توقيف 33 شخصاً مشتبه بتجسسهم لصالح إسرائيل

2 يناير، 2024 9:10 م
0 0

أوقفت السلطات التركية 33 شخصًا للاشتباه بتنفيذهم أنشطة “تجسس دولية” لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية “الموساد”.

وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهًا بهم.

وكشفت التحقيقات أن جهاز “الموساد” كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

ولا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن 13 شخصا آخرين مشتبه بهم.

2 يناير، 2024 9:10 م
0 0

المزيد من الأخبار

تركيا.. الليرة تواصل الهبوط إلى مستويات متدنية

2 يناير، 2024 9:10 م

3 آلاف يهودي وصلوا إسرائيل منذ بداية الحرب

2 يناير، 2024 9:08 م

ميقاتي يستنكر هجوم إسرائيل ومقتل العاروري ويعتبره «توريطاً للبنان»

2 يناير، 2024 9:07 م

مقتل قيادي في حركة حماس جراء غارة إسرائيلية

2 يناير، 2024 9:04 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى