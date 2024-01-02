ترحيل (8851) مهاجر..الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى يكشف عن مجهوداته خلال 2023 

أخبارليبيا24

أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى اليوم الثلاثاء أنه قام خلال سنة 2023 بترحيل عدد (8851) مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات خلال 2023.

وأضاف الجهاز أنه من ضمنهم عدد (705) مهاجرًا مصابًا بالوباء الكبدي cB ونقص المناعة المكتسبة (الأيدز) وعدد (1641) عليهم قيودات أمنية وإبعاد من النيابة العامة.

وذكر الجهاز أن عدد المرحلين عبر منفذ مطار بنينا الدولي من مختلف الجنسيات بلغ (4174) مهاجرًا وبلغ عدد المرحلين عبر منفذ أمساعد البري (3241) مهاجرًا.

وأفاد الجهاز أن عدد المرحلين إلى مركز إيواء الكفرة بلغ (619) مهاجرًا وبلغ عدد المرحلين إلى مركز إيواء سرت (610) مهاجرين وقام الفرع أيضًا بترحيل عدد (156) (متسول) عبر المنافذ المختلفة.

وأكد أن الفرع قام أيضًا بإيواء وتصحيح أوضاع لعدد (8048) عن طريق إصدار بطاقات حصر أمني معلوماتي لهم لدى جهاز البحث الجنائي داخل الاختصاص من ثم الإفراج عنهم.

ولفت إلى أنه يستلم المهاجرين المحالين له من الأجهزة الأمنية المختلفة مثل جهاز المخابرات العامة وجهاز الامن الداخلي ومن مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية وسجن الشرطة العسكرية بعد انقضاء مدة عقوبتهم فيها وأيضا من القوات المسلحة العربية الليبية من مختلف الكتائب الأمنية التابعة له.

وذكر أنه يقوم باستلام المهاجرين المحالين له من مختلف فروع الجهاز بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى استلام المهاجرين من مختلف مديريات الأمن مثل سلوق قمينس والأبيار وجهاز البحث الجنائي المرج وغيرها.