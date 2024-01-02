بشير الأمين: الوقود متوفر داخل مستودع طرابلس والزاوية بكميات كافية 

2 يناير، 2024 12:05 ص
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أخبارليبيا24 

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين أن الوقود متوفر داخل مستودع طرابلس و مستودع الزاوية بكميات كافية. 

وأوضح الأمين أن الشركات الناقلة تعمل بشكل مستمر في نقل الوقود من داخل الميناء إلى محطات توزيع الوقود. 

وطمأن وكيل وزارة الداخلية كافة المواطنين بأنه توجد كميات كافية من الوقود، ولا داعي للازدحام أمام المحطات. 

وناقش الأمين مع الشركات المعنية بنقل الوقود والغاز والخدمات النفطية المشاكل والعراقيل التي تواجه عملية تفريغ الوقود من السفن الناقلة والمتمثلة في سوء حالة الطقس واضطراب حالة البحر أحياناً لنقلها لمحطات توزيع الوقود. 

2 يناير، 2024 12:05 ص
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