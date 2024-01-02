بانتظار مصر أو الإمارات.. ليبيا إلى نهائي البطولة العربية للسلة لأول مرة في تاريخها

أخبار ليبيا 24

تأهل، المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة العربية الـ 25 لمنتخبات كرة السلة المقامة بإستاد القاهرة في مصر، وتختتم غدا الأربعاء.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 70-64، في مباراة نصف النهائي.

وكان المنتخب الليبي قد وصل إلى ربع نهائي البطولة بعد تفوقه على منتخب الكويت في نصف النهائي بنتيجة 89-76.

وينتظر المنتخب الليبي الفائز من مباراة مصر والإمارات في نهائي البطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة. كما سينتظر المنتخب التونسي المنهزم من مباراة مصر والإمارات لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع.