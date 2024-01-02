بانتظار مصر أو الإمارات.. ليبيا إلى نهائي البطولة العربية للسلة لأول مرة في تاريخها

2 يناير، 2024 9:28 م
0 0

أخبار ليبيا 24

تأهل، المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة العربية الـ 25 لمنتخبات كرة السلة المقامة بإستاد القاهرة في مصر، وتختتم غدا الأربعاء.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 70-64، في مباراة نصف النهائي.

وكان المنتخب الليبي قد وصل إلى ربع نهائي البطولة بعد تفوقه على منتخب الكويت في نصف النهائي بنتيجة 89-76.

وينتظر المنتخب الليبي الفائز من مباراة مصر والإمارات في نهائي البطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة. كما سينتظر المنتخب التونسي المنهزم من مباراة مصر والإمارات لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع.

الوسوم
2 يناير، 2024 9:28 م
0 0

المزيد من الأخبار

شركة البريقة لتسويق النفط تؤكد توفر امدادات الوقود بكافة مدن ومناطق ليبيا

2 يناير، 2024 9:27 م

تونس تُحبط 13 محاولة للهجرة عبر سواحلها

2 يناير، 2024 9:18 م

تركيا تعلن توقيف 33 شخصاً مشتبه بتجسسهم لصالح إسرائيل

2 يناير، 2024 9:10 م

تركيا.. الليرة تواصل الهبوط إلى مستويات متدنية

2 يناير، 2024 9:10 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى