النظام السوري يقتل 26 مدنياً ويصيب 118 آخرين في إدلب خلال شهر

قتل 26 مدنياً وأصيب 118 آخرون في حصيلة شهرية لهجمات النظام السوري وروسيا على “منطقة خفض التصعيد” بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وقال المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) – فرع إدلب، حميد قطيني إن قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية المدعومة إيرانياً وروسياً، نفذت 118 هجوماً برياً وجوياً على منطقة خفض التصعيد خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

و أضاف في تصريح صحفي، أن تلك الهجمات استهدفت قرى بمحافظتي إدلب وحلب، وأسفرت عن مقتل 26 مدنياً وإصابة 118 آخرين بجروح، مشيراً إلى أن الهجمات استهدفت 7 مدارس ومخبزاً و4 مخيمات و6 أسواق شعبية ومسجدين.