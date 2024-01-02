“المريمي” : باتيلي يعرقل خطى مجلس النواب نحو الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة فتحي المريمي، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد قام بعرقلة الخطى نحو الانتخابات من خلال موقفه السلبي وعدم تعاونه في تنفيذها.

وأوضح المريمي، في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النواب قد أصدر القوانين الانتخابية في العام 2023 وسعى جاهداً نحو تحقيق الاستقرار والأمان، ولكن تدخلات باتيلي ودعوة البعثة الأممية لعقد طاولة خماسية قد أثرت على هذه الجهود.

وأضاف أن الطاولة الخماسية واجهت اعتراضات كثيرة، خصوصاً بسبب دعوة رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبية للمشاركة فيها للتفاوض حول تشكيل حكومة جدية، رغم أن مجلس النواب يرى أن الدبيبة فقد الثقة التي كانت تمتلكها حكومته وأن هناك حكومة بديلة تحظى بالثقة.

وأشار إلى أن التغييرات في رئاسة مجلس الدولة وتدخل البعثة الأممية قد أخرت بعض الخطوات اللازمة نحو الانتخابات المقررة، مع تواجد الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس مما يعوق العملية الانتخابية.

وختم تصريحاته بتأكيده على أهمية التفاهم بين الأطراف الليبية خلال عام 2024 لحل النزاعات والمشاكل، والانتقال بسرعة نحو إجراء الانتخابات الفعّالة في البلاد.