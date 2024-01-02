العرفي: الوضع السياسي لن يتغير وسيظل كما هو عليه حتى تتغير حكومة الدبيبة 

2 يناير، 2024 4:04 م
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أخبارليبيا24- خاص 

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، اليوم الثلاثاء، إن الوضع السياسي لن يتغير وسيظل كما هو عليه حتى تتغير حكومة عبد الحميد الدبيبة. 

وأوضح العرفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن محاولة المجلس الأعلى للدولة لفتح ملف ومناقشة المناصب السيادية في الوقت الراهن، هو إطالة لأمد الأزمة فقط، خصوصاً أن الحديث الحالي محلياً ودولياً هو حكومة جديدة للوصول إلى الانتخابات”. 

وأضاف النائب أنه لم ولن تعقد جلسة لمناقشة المناصب السيادية، ولا حتى جلسة بها أي مشاورات، وستتأجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ومشادات ومشاحنات. 

وأشار العرفي إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وعبد الحميد الدبيبة يحاولون توحيد الجبهة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهناك اجتماعات كما أبلغنا بقيادة الصادق الغرياني لرأب الصدع بينهم. 

2 يناير، 2024 4:04 م
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