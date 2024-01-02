العامة للبحث الجنائي: تسيير دوريات ثابتة واستيقافات لفرض القانون داخل بنغازي

أخبارليبيا24

أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن جهاز البحث الجنائي باشر في تسيير دوريات ثابتة واستيقافات لفرض القانون داخل مدينة بنغازي.

وأوضحت الإدارة أن هذه الدوريات المشتركة مع قسم المرور وإدارة الشرطة والسجون العسكرية تأتي بناء على تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضافت إدارة البحث الجنائي أن الحملة الأمنية الموسعة استهدفت محاربة ظاهرة الزجاج المعتم للمركبات الآلية بما فيها المركبات العسكرية.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن الحملة شملت جميع الطرق الرئيسية والفرعية في مدينة بنغازي على مدار اليوم.

وبينت الإدارة أن هذه الحملة جاءت موازية لحملة مشتركة مع قسم المرور وإدارة الشرطة والسجون العسكرية استهدفت إغلاق ومخالفة محلات كماليات السيارات التي تبيع الملصقات المستعملة في تعتيم زجاج السيارات.