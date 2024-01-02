الشح : الدبيبة يتلاعب بمسألة تطبيع المنقوش مع الكيان الصهـيوني

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قال المستشار السابق لمجلس الدولة ‏الاستشاري، أشرف الشح، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة متناقض في تصريحاته بشأن وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش لأنه يريد شراء سكوتها بشأن قضية التطبيع.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي كشف بشكل مفاجئ، أنه والوزيرة المقالة عقدا اجتماعا خاصا في روما هو الأول على الإطلاق بين كبيري الدبلوماسيين من كلا البلدين.

وأضاف الشح، في مقابلة تليفزيونية أن المنقوش لم تبتعد عن المشهد، لأنها لا تريد أن تتحمل المسؤولية وحدها، وهناك محادثات تحت الطاولة مشيرًا الى أنه إذا تحدثت المنقوش الآن، سيُشكل ذلك خطر كبير جدًا على مستقبل الدبيبة.

وتابع المستشار السابق لمجلس الدولة ‏الاستشاري، قائلًا أن :”الدبيبة يتلاعب بمسألة تطبيع المنقوش مع الكيان الصهـيوني، وكان مُتناقضًا في تصريحاته بشأن هذه القضية” .

ولفت الشح، الى أن الدبيبة قال في لقاء له، إن المنقوش كُلفت بلقاء المسؤول الصهيوني، لكنه لم يقل من كلفها، هل الأمريكان؟ فهذه مصيبة، أم الدبيبة نفسه؟ وهذه مصيبة أكبر.

وأشار الشح، الى أن ما يحفظ وجود الدبيبة هو فزعة بعض الجماعات التي لا تريد هدم المعبد الذي بناه لهم، حرصًا على مصالحهم الخاصة.