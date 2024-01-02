استكمال إجراءات المناصب..الأعلى للدولة: يرفض ملف حقل الحمادة ومايصدر عن مجلس النواب بالمخالفة 

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أكد المجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية.

واستعرض المجلس خلال جلسته الرابعة والتسعين برئاسة محمد تكالة ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية.

وبحث المجلس مقترح البعثة الأممية إلى ليبيا ومستجدات الحوار الخماسي، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السياسي.

كما ناقش جدول الأعمال ملف حقل NC7 في الحمادة الحمراء الذي تنوي المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية للاستثمار فيه وقد تم التصويت برفض هذه الصفقة والتوجه إلى تشجيع الاستثمار المحلي.

وبحث المجلس التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة وقرر أعضاء المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي.